هرب 12 سنة.. الحكم على مدان بقتل عشيق شقيقته في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" في كفر الشيخ، حضوريًا بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 7 أعوام عما أسند إليه بقتل آخر بسبب علاقة غير شرعية تورطت فيها شقيقته وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية، وذلك عقب إجراء إعادة محاكمته بعد هروب 12 عامًا عقب وقوع الحادث بينما صدر حكم خلال تلك الفترة ضد شقيقته ومتهم ثالث.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عزت مزيد، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هيثم محمود أبوحطب، ومحمد خيري الشرنوبي، وسكرتارية أحمد جبر، وذلك في أحداث القضية رقم 1336 لسنة 2011 جنايات مركز شرطة قلين والمقيدة برقم 234 لسنة 2011 كلي كفر الشيخ.

تعود التفاصيل إلى يوم 8 فبراير 2011 بدائرة مركز شرطة قلين عندما أحيل المدعو "ياسر.ع.م.م"، شقيقته وآخر سبق الحكم عليهما إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمته عما أسند إليهم بقتل المدعو "محروس.م.أ.ا"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على ذلك، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء "سنج".

وتبين أنهم ارتكبوا ذلك إثر تفاقم الخلافات بينهم، والناشئة عن العلاقة العاطفية الآثمة بين المجني عليه ومتهمة في نفس القضية سبق الحكم عليها شقيقة المتهم الصادر بحقه الحكم بأن توجهت إلى مسكن المجني عليه لتسهيل دخول المتهم ورفقته متهم ثالث سبق الحكم عليه أيضًا في نفس القضية، وذلك بأن تركت باب المسكن مفتوحًا لمباغتته والإجهاز عليه.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهم ورفيقه المتهم الثالث عند رؤيتهما المجني عليه انهالا عليه ضربًا وطعنًا مستخدمين الأسلحة البيضاء وأداة "قطعة حديد" التقطها أولهما من المسكن، وبمقاومتهما هرعا بتطويق عنقه بأداة "خرطوم" خانقين به إياه قاصدين إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

كانت محكمة جنايات كفر الشيخ أصدرت حكمهًا حضوريًا ضد المتهمة الأولى في القضية وتدعى "سماسم.ع.م.م"، وغيابيًا ضد شقيقها والذي صادر الحكم عليه في محكمة جنايات فوه بعد إعادة إجراءات محاكمته ويدعى "ياسر.ع.ع.م.م"، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وحضوريًا للمتهم الثالث ويدعى "أشرف.ع.خ.ج"، بالسجن لمدة 10 أعوام، وذلك بجلسة 20 يناير 2013.