الهلال الأحمر بسيناء يفرغ شحنة المساعدات الأردنية لنقلها إلى غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يقوم الهلال الأحمر بشمال سيناء، بتفريغ شحنة المساعدات الأردنية، تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

ووصلت، اليوم الخميس، المساعدات الإنسانية من الأردن إلى مطار العريش المصري؛ تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أن الطائرة تحمل مواد طبية وأدوية.

ووصلت الطائرة وبالتنسيق مع السلطات المصرية إلى مصر، ومن ثم عبر معبر رفح إلى قطاع غزة.

وأعلنت الهيئة الخيرية الهاشمية بالأردن، تسيير أول طائرة محملة بالمساعدات والأدوية لدعم أهالي قطاع غزة المحاصر، عبر معبر رفح المصري.

كان الملك عبدالله الثاني، وجه، الثلاثاء، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتحديد الاحتياجات المطلوبة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وتوفيرها بالسرعة الممكنة.

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية، عن الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية حسين الشبلي، قوله إنه تنفيذا للتوجيهات الملكية بإرسال مساعدات وإنسانية إلى قطاع غزة، جهزت الهيئة طائرة المساعدات وبجهود وتنسيق مكثف من الحكومة الأردنية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لوصول هذه المساعدات إلى قطاع غزة عبر جمهورية مصر العربية، ومن خلال معبر رفح سيتم إيصال هذه المساعدات إلى الأجهزة الرسمية هناك.

تستمر الهجمات بين حماس وإسرائيل لليوم السادس على التوالي، فيما يتوقع خبراء أن تتصاعد الحرب، التي أودت بحياة أكثر من 2500 شخص من الجانبين.