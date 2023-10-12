إحالة عدد من الموجهين بإدارة إهناسيا التعليمية في بني سويف للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أحال محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، عددًا من المتابعين والموجهين، ومديري المراحل للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للتراخي والتقصير في أداء العمل، وعدم المتابعة الجادة.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة لعدد من المدارس بإدارة إهناسيا التعليمية، لمتابعة مدى انضباط الطلاب و العاملين، والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحرص وكيل الوزارة على تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة، وأجرى حوارا مع عدد من الطلاب، واستمع لآرائهم حول العملية التعليمية، والانتظام في الحضور، وممارسة الأنشطة، ومتابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف، وسجلات الأمن، والإجازات، وجداول تشغيل المعامل، والمكتبة، وأهم المشاكل التي تعوق سير العمل، موجها بتوفير كافة الإمكانات المتاحة لدفع عجلة العمل، وتيسير الإجراءات على الطلاب.

وأكد استمرار المتابعة اليومية للمدارس لتحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية، وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف المراحل التعليمية، للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، والبعد عن العقاب البدني والنفسي للطلاب لضمان حسن سير العملية التعليمية.