شكرا لقرائتكم خبر عن "حكاية وطن".. الأرقام تكشف زيادة مخصصات تنمية الصعيد على مدار 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد العام المالي الجاري والذي بدأ أول يوليو 2023، توجيه الحكومة مخصصات لدعم تنمية الصعيد، تقدر بنحو 400 مليون جنيه، وهو ذات المبلغ المخصص في موازنة العام السابق ليظل محققا طفرة عن السنوات السابقة لذلك.