الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان على غزة والضفة إلى 1448 قتيلا و6868 مصابا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الشّامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1448 قتيلًا و6868 مصابًا".

وكانت قد حذّرت وزيرة الصحّة الفلسطينيّة مي الكيلة، من "انهيار الوضع الصّحي في ​قطاع غزة​، نتيجة النّقص الحادّ في ​المستلزمات الطبية​ واللّوازم الخاصّة بغرف العمليّات و​الأدوية​ وأكياس الدّم".

وأكّدت في بيان، أنّ "العدد الكبير للجرحى، يفوق حاليًّا القدرة الاستيعابيّة للمشافي في قطاع غزة"، مجدّدةً الدّعوة "وبشكل عاجل إلى المنظّمات الصّحيّة الدّوليّة والأمميّة كافّة و​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​ ودول العالم كافّة، إلى التّدخّل الفوري والعاجل لإدخال الأدوية والمستلزمات الطّبيّة، خصوصًا لغرف العمليّات وأقسام الطّوارئ ووحدات العناية المكثّفة".