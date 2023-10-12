شدد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، في حديث لقناة "الجزيرة"، على أنّ "المعركة متواصلة على طريق حرية شعبنا وحقنا بالعيش أحرارًا"، موضحًا أنّ "هذه معركة متقدمة على طريق حرية شعبنا وعدالة مطالبنا".
ولفت إلى أنّ "الغرب يتهمنا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لكنه يتجاهل أن الحرب ضدنا قامت على أساس استهداف المدنيين"، مشيرًا إلى "أننا منطقة التعددية وتعايشنا عبر التاريخ سويا مع كل الديانات"، موضحًا أنّه "لم يعرف عن منطقتنا الحروب الدينية بل الغرب هو الذي ولدت لديه كل الإيديولوجيات المتطرفة".
وأكّد العاروري، "أننا كحركة حماس في إدارتنا وسياستنا لا نستهدف المدنيين"، كاشفًا أنّ "هجوم القسام كان عملية مرتبة ومنضبطة والتعليمات كانت بالهجوم على فرقة غزة العسكرية الإسرائيلية".
وتابع: "كان لدينا علم بأن هناك ترتيبات لما بعد الأعياد لشن هجوم علينا"، مشيرًا إلى "أننا استبقنا هجوما إسرائيليا عبر مباغتة قيادة الفرقة العسكرية الإسرائيلية للجنوب، وقد انهارت بشكل سريع".
وأفاد العاروري، بأنّ "تعليمات القيادة للمقاتلين كانت واضحة بعدم قتل الأطفال والنساء"، مضيفًا: "لا يمكن أن تمس حماس بالمدنيين أو بالأسرى ونتصرف وفق قوانين الحرب الدولية"، مؤكدًا أنّه "لم يكن من خطة القسام المس بالمدنيين أو قتلهم"، لافتًا إلى "أننا أرسلنا موقفنا وروايتنا لما حدث لكل الأطراف المعنية".
وكشف العاروري أنّ "الاحتلال يستهدف كل شيء في غزة لكنه فشل في المس ببنيتنا العسكرية"، مؤكدًا "أننا نقاتل كي يقر العالم بحق شعبنا في الحياة كباقي الشعوب".
كانت هذه تفاصيل خبر العاروري: الاحتلال يعرف أن اقتحامه لغزة سيحول المعركة إلى كارثة على جيشه وخطتنا الدفاعية جاهزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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