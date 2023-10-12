"المنار": تفعيل جديد لأحد صوراريخ القبة الحديدية في أجواء المستعمرات في سهل الحولى

أفاد مراسل "المنار"، عن تفعيل جديد لأحد صوراريخ القبة الحديدية في أجواء المستعمرات، في سهل الحولى. ولفت إلى "سماع أصوات صفارات الإنذار تدوي في مستعمرات الجليل الأعلى، و تحليق للطيران الحربي في أعقاب انطلاق صاروخ باتريوت انفجر في أجواء المنطقة دون معرفة الأسباب".

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