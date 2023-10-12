عبداللهيان من العراق: إذا لم توقف إسرائيل هجماتها على المدنيين في غزة فإنّ المنطقة ستواجه أوضاعًا جديدة

أكّد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في تصريح من بغداد، أنّه "إذا لم توقف إسرائيل هجماتها على المدنيين في غزة فإنّ المنطقة ستواجه أوضاعًا جديدة".

ولفت، خلال لقائه مستشار الأمن القومي العراقي، إلى أنّه "لا يمكن لإسرائيل وضع غزة تحت الحصار الكامل وقصف المواطنين وارتكاب جرائم حرب دون رد"، مشيرًا إلى أنّ "أحداث غزة من قبل النظام الصهيوني جرائم حرب وعدم وقفها سيؤثر على المنطقة بأكملها".