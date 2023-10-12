أكّد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في تصريح من بغداد، أنّه "إذا لم توقف إسرائيل هجماتها على المدنيين في غزة فإنّ المنطقة ستواجه أوضاعًا جديدة".
ولفت، خلال لقائه مستشار الأمن القومي العراقي، إلى أنّه "لا يمكن لإسرائيل وضع غزة تحت الحصار الكامل وقصف المواطنين وارتكاب جرائم حرب دون رد"، مشيرًا إلى أنّ "أحداث غزة من قبل النظام الصهيوني جرائم حرب وعدم وقفها سيؤثر على المنطقة بأكملها".
كانت هذه تفاصيل خبر عبداللهيان من العراق: إذا لم توقف إسرائيل هجماتها على المدنيين في غزة فإنّ المنطقة ستواجه أوضاعًا جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.