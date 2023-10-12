أعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان النّيابيّة النّائب ميشال موسى، عن إدانته "المجازر الوحشيّة الّتي يرتكبها العدو الإسرائيلي في غزة، والتّدمير المنهجي للحياة المدنيّة في القطاع، بهدف تفريغه من سكانه".
وناشد في بيان، "الرّأي العام العالمي والدّول المُحبّة للسّلام، التّدخّل من أجل وضع حدّ للارتكابات الإسرائيليّة، الّتي لا تقيم وزنًا للأعراف والمواثيق الدّوليّة والإنسانيّة، وكسر الحصار الظّالم الّذي لا يستثني الكهرباء والمياه والمواد الغذائيّة والطّبيّة".
وشدّد موسى على أنّ "هذه الإجراءات الانتقاميّة من شعب آمن مسلوب الحقوق، لهي جريمة أفظع من جرائم القصف الجوّي والبرّي والبحري، الّذي ينهمر على الأحياء الآهلة بلا تمييز بين طفل وامرأة ومسن ومدني".
كانت هذه تفاصيل خبر موسى: نناشد الرأي العام العالمي وضع حد للارتكابات الإسرائيلية في غزة وكسر الحصار الظالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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