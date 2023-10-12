أهالي بلدة حوش الأمراء في زحلة: للإلتزام بقرارات وزارة الداخلية والبلديات المُتعلّق بتسجيل النازحين

ذكر أهالي بلدة حوش الأمراء في منطقة زحلة، أنّه عطفًا عن ما ورد في التعميم الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات حول وضع النازحين السوريين وكيفية التنسيق مع كافة الجهات الإدارية والأجهزة الأمنية المعنية لإحصاء أعداد النازحين السوريين على كامل الأراضي اللبنانية، نرجو من رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل أسعد زغيب إلى جانب أعضاء المجلس، الإلتزام بقرارات وزارة الداخلية والبلديات المُتعلّق بتسجيل النازحين في قاعدة البيانات الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام مع التشديد على أنّ طَلب الأوراق الرسمية (من إفادات ومعاملات خاصّة بالنازحين) يُقدّم فقط لمن ثُبّت تسجيله في قاعدة البيانات".

ولفت الأهالي إلى أنّه "بهدف حسن سير عملية التسجيل وحفاظًا منّا على دور المخاتير بها، وحرصًا منّا على قانونية الأعمال وشفافيّتها، نُطالب المعنيّين بإصدار قرار صارم يُلزم النازحين بإثبات تسجيلهم في البلدية قبل طلب أي ورقة رسمية من المخاتير".

وأشاروا إلى أنّه "نظرًا للتداعيات السلبية الناجمة عن الوجود السوري الكثيف في لبنان عمومًا والبقاع خصوصًا، وما له من تبعات اقتصادية وسياسية، نطالب النازحين السوريين بالإلتزام الشديد بالإجراءات الصادرة عن وزارة الداخلية وبلدية زحلة، المعلقة وتعنايل".

وطالب الأهالي بمنع "تجوّل السوريين بعد الساعة السادسة مساءً حفاظًا على الأمن والنظام"، داعين الأهالي إلى "التشدّد والإلتزام بعدم تأجير أي عقار سواء كان سكني أم تجاري للحدّ من المنافسة التجارية التي قد تؤثر سلبًا على المواطنين عمومًا والتجّار خصوصًا".

وشددوا على أنّ "تمادي النازحين السوريين المرفوض حتمًا في المنطقة هو ما دفعنا إلى رفع هذه المطالب، آملين أن تمدّ بلديّتنا يد العَون لما فيه مصلحة وخير مدينتنا الحبيبة".