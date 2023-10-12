ألغى المقر العام لـ "اليونيفيل" في القطاع الشرقي العرض العسكري الذي كان مقررًا إقامته هذا الأسبوع، تكريمًا لجهود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بسبب الوضع الأمني في المنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر المقر العام لـ"اليونيفيل" ألغى حفل منح اوسمة السلام هذا الأسبوع بسبب الوضع الأمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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