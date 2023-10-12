الاتحاد الأوروبي يوبخ إيلون ماسك بسبب حماس

الشارقة - اميمة ياسر - هددت المفوضية الأوروبية شبكة التواصل الاجتماعي "أكس" بعقوبات، داعية رئيسها، إيلون ماسك، لتقديم توضيحات خلال 24 ساعة حول تداول معلومات خاطئة وصور عنيفة مرتبطة بالنزاع في إسرائيل، بحسب موقع "الحرة".

وقال مفوض الشؤون الرقمية، تييري بريتون، في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس "بعد الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس على إسرائيل، نملك معلومات تفيد بأن منصتكم تستخدم لنشر محتويات غير مشروعة وتضليلية داخل الاتحاد الأوروبي".

وبعد ساعات رد الملياردير على شبكته مباشرة قائلا إن "سياستنا هي أن يكون كل شيء مفتوحا وشفافا وهي مقاربة أعرف أن الاتحاد الأوروبي يدعمها".

وشدَّد بريتون على ضرورة كشف الشركة جهودها للحد من انتشار المعلومات المضللة.

يشار إلى أن منصة "أكس" كانت أضافت قبل أشهر ميزة "ملاحظات المجتمع"- وهي ميزة تسمح للمستخدمين بالتشكيك في بعض التغريدات التي تنشر.

ومنذ أن استحوذ الرجل الخمسيني المثير للجدل على تويتر العام الماضي وأعاد تسميته، تزايدت بعض المعلومات المغلوطة.

فيما أكد عدد من الخبراء أن المنصة لم تصبح غير موثوقة فحسب، بل تروج بنشاط للأكاذيب. في حين وجدت دراسة بتكليف من الاتحاد الأوروبي أنها أسوأ منصة أداء للتضليل عبر الإنترنت.

وكان ماسك نفسه وقع الأسبوع الماضي في المحظور بعد أن روج لحساب يتابع مستجدات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلا أن بعض المستخدمين زعموا أنه يروج أخبارا كاذبة، أو متعاطفة مع حماس.