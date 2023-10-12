شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان إسرائيل: سنتعلم من إخفاقات غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

اعترف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي، الخميس، بأن قوات الأمن أخطأت لعدم قدرتها على منع الهجوم المدمر الذي شنه مسلحو «حماس» السبت، ووعد باستخلاص الدروس.وقال «جيش الدفاع الإسرائيلي مسؤول عن الدفاع عن البلاد ومواطنيها، وصباح السبت، في المنطقة المحيطة بغزة، لم نلتزم بذلك. سنتعلم ونحقق، ولكن الآن هو وقت الحرب».

لا هدنة

وقالت إسرائيل، الخميس، إنه لن يكون هناك هدنة إنسانية في حصارها لقطاع غزة قبل تحرير جميع رهائنها، وذلك بعدما ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسماح بمرور إمدادات الوقود للحيلولة دون تحول المستشفيات المكتظة إلى «مشارح».

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة «حماس» التي تحكم قطاع غزة، رداً على هجمات حماس عندما اخترق مئات المسلحين السياج الحدودي واجتاحوا بلدات إسرائيلية السبت.

وقالت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) إن حصيلة القتلى الإسرائيليين تجاوزت 1300 منذ السبت. ومعظم القتلى مدنيون تعرضوا لإطلاق النار في منازلهم أو في الشوارع أو في حفل راقص. وأخذت «حماس» عشرات الرهائن من الإسرائيليين والأجانب إلى قطاع غزة. وتقول إسرائيل إنها حددت هوية 97 منهم.

وردت إسرائيل بفرض حصار شامل على القطاع الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة ونفذت حملة قصف.

وتقول السلطات في غزة إن أكثر من 1200 شخص قتلوا وما يزيد على خمسة آلاف أصيبوا في القصف. وتوقفت محطة الطاقة الكهربائية الوحيدة عن العمل وبدأ الوقود الضروري لتشغيل مولدات الطوارئ ينفد من المستشفيات.

تصعيد

وقال فابريزيو كاربوني المدير الإقليمي للشرق الأوسط والأدنى في الصليب الأحمر، الخميس «المأساة الإنسانية الناتجة عن هذا التصعيد مروعة وأناشد الطرفين الحد من معاناة المدنيين».

وأضاف «مع انقطاع الكهرباء في غزة، تفقد المستشفيات الطاقة، ما يعرض الأطفال حديثي الولادة في الحضانات والمرضى المسنين الذين على أجهزة التنفس للخطر. يتوقف غسيل الكلى، ولا يمكن إجراء مسح بالأشعة السينية. وبدون كهرباء، تواجه المستشفيات خطر التحول إلى مشارح».

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس، إنه لن يكون هناك أي استثناء من الحصار بدون تحرير الرهائن الإسرائيليين.

وكتب على منصة إكس «مساعدة إنسانية لغزة؟ لن يتم رفع أي مفتاح كهربائي، ولن يتم فتح صنبور مياه، ولن تدخل شاحنة وقود حتى يتم إعادة الرهائن الإسرائيليين إلى ديارهم. إنسانية مقابل إنسانية، ولا ينبغي لأحد أن يعطينا درساً في الأخلاق».