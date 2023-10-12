مكتب رئيس الوزراء يحقق في حصول وكيل وزارة التربية على درجة علمية "خارج الضوابط"

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت اللجنة بحسب وثائق، انه "لتشابه اوليات وكيل وزارة التربية للشؤون الإدارية فلاح محمود القيسي الخاصة بترقيته الى مرتبة الاستاذية الوارد بموجب كتاب وزارة التربية بالعدد (1/2/ت /3911) في 2/8/2023 مع اوليات نافع حسين علي وان ترقية المومأ اليه تثير الشكوك من خلال ترقيته الى مرتبة الاستاذية قبل اكماله المدة الاصغرية، نقترح الايعاز الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتشكيل لجنة تحقيقية من المختصين لتدقيق ملف ترقية فلاح محمود القيسي الى مرتبة الاستاذية واعلامنا النتائج".وأشارت اللجنة الى انها توصلت الى اصدار القرارات التالية:

1- فرض عقوبة التوبيخ بحق علاء ناجح عباس وكيل وزير التربية للشؤون العلمية استنادا الى احكام المادة (8/4) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل وذلك لإخلاله بواجباته الوظيفية الواردة بأحكام القانون انفا.

2- فرض عقوبة الإنذار بحق فائدة ياسين طه المكلفة في عمل لجنة الترقيات سابقا استنادا لأحكام المادة (8/2) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل وذلك لإخلالها بواجباتها الوظيفية الواردة في بأحكام القانون انفا".