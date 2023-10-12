الصدر يوجه دعوة للقوات الامنية بشأن تظاهرات دعم غزة

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصدر في منشور على منصة "أكس" تابعته الخليج 365، انه "هذه دعوة خاصة لقواتنا الأمنية الجيش والشرطة حصراً لحضور المظاهرة وحمايتها أيضاً".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012