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انت الان تتابع خبر الصدر يوجه دعوة للقوات الامنية بشأن تظاهرات دعم غزة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال الصدر في منشور على منصة "أكس" تابعته الخليج 365، انه "هذه دعوة خاصة لقواتنا الأمنية الجيش والشرطة حصراً لحضور المظاهرة وحمايتها أيضاً".
وأضاف: "ودعوة لشيوخ العشائر المحترمين وأساتذة الجامعات وطلبتها الأحبة نساءً ورجالاً، فالقضية الفلسطينية تهمنا جميعاً".
وأضاف: "ودعوة لشيوخ العشائر المحترمين وأساتذة الجامعات وطلبتها الأحبة نساءً ورجالاً، فالقضية الفلسطينية تهمنا جميعاً".