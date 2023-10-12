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الصدر يوجه دعوة للقوات الامنية بشأن تظاهرات دعم غزة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الصدر في منشور على منصة "أكس" تابعته الخليج 365، انه "هذه دعوة خاصة لقواتنا الأمنية الجيش والشرطة حصراً لحضور المظاهرة وحمايتها أيضاً".

وأضاف: "ودعوة لشيوخ العشائر المحترمين وأساتذة الجامعات وطلبتها الأحبة نساءً ورجالاً، فالقضية الفلسطينية تهمنا جميعاً".


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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