وزير الخارجية التركي يزور مصر السبت المقبل ويلتقي سامح شكري

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
يزور وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، القاهرة، يوم السبت المقبل، للقاء نظيره المصري سامح شكري.
وذكر إخطار لوزارة الخارجية، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي بين وزيري الخارجية التركي والمصري في قصر التحرير يوم السبت المقبل.
محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
يزور وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، القاهرة، يوم السبت المقبل، للقاء نظيره المصري سامح شكري.
وذكر إخطار لوزارة الخارجية، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي بين وزيري الخارجية التركي والمصري في قصر التحرير يوم السبت المقبل.
مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012