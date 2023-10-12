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محافظ الوادي الجديد: اعتماد 26 مدرسة جديدة لـ"ضمان جودة التعليم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، اعتماد 26 مدرسة على مستوى المحافظة، وفقا لقرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أن المدارس المُعتمَدة تابعة لإدارات الخارجة والداخلة وبلاط وباريس وتضم ٦ رياض أطفال، و13 مدرسة إبتدائية، و7 مدارس إعدادية.

يذكر أن إجمالي المدارس المعتمدة بالمحافظة بلغ 145 مدرسة، حتى الآن، موزعين على الإدارات التعليمية الخمس في المحافظة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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