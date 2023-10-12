اللي هيقربلها هشيله من فوق وش الأرض.. إعادة إذاعة تحذير "السيسي" خلال حفل الكليات العسكرية "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

شهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، عرض فيلمًا تسجيليًّا للقوات المسلحة المصرية، والذي تضمن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي "اللي هيقربلها هشيله من فوق وش الأرض".

وكلمة "اللي هيقربلها هشيله من فوق وش الأرض"، كان قد قالها الرئيس السيسي قاصدًا مصر، خلال شهر فبراير عام 2016.

ويشهد الرئيس السيسي، اليوم الخميس، حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية، حيث يصاحبها عروضا جوية وعسكرية تاريخية بمناسبة مرور 50 عامًا على انتصار حرب أكتوبر.