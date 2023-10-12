صور.. "كورال أطفال شرم الشيخ" يشارك في المعرض الأول للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

قدم كورال أطفال ثقافة شرم الشيخ، باقة من الأغاني الوطنية، اليوم لخميس، خلال فعاليات افتتاح معرض شرم الشيخ الأول للكتاب.

جاء ذلك في حضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، واللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وأحمد فريج، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وخلال الحفل، قدم كورال أطفال ثقافة شرم الشيخ، أغاني: بسم لله، سينا يا سينا، تحيا مصر" رافعين الأعلام المصرية.

كما شارك متطوعو مركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ، في تنظيم حفل الافتتاح، وذلك ضمن خطة مديرية الشباب والرياضة لتنظيم كافة الفعاليات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، بهدف تدعيم العمل التطوعي لدى الأجيال المقبلة، وحثهم على المشاركة الإيجابية والفعالة في الأعمال الخيرية.

انطلقت اليوم فعاليات معرض شرم الشيخ الأول للكتاب الذي تنظمه الهيئة العامة المصرية للكتاب، بمنطقة السوق التجاري القديم بشرم الشيخ، بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، ومكتبة مصر العامة، وهيئة قصور الثقافة، وذلك ضمن فعاليات محافظة جنوب سيناء للاحتفال بـ"اليوبيل الذهبي" للذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتستمر فعاليات المعرض خلال الفترة من 12 وحتى 21 أكتوبر الجاري بداية من الساعة الخامسة مساءً حتى العاشرة مساءً، ويقام تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بهدف دعم نشر الوعي بأهمية القراءة، وترسيخًا لمبدأ العدالة الثقافية، وتعزيز قيم الثقافة المصرية، ونشر الوعي بأهمية الكتاب، وتشجيع طلاب المدارس والفئات المختلفة على القراءة.

يذكر أن الهيئة المصرية العامة للكتاب، تشارك بعدد كبير من الإصدارات في المعرض، والمؤلفات مختلفة، وتتضمن فعاليات المعرض عروض مخفضة على الكتب ضمن مبادرة "الثقافة والفن للجميع"، بأسعار تبدأ من جنيه حتى عشرين جنيهًا، وأيضًا برنامج ثقافي فني يتضمن فعاليات أدبية وفنية بهدف ترسخ قيم المواطنة والانتماء.

كما تتضمن فعاليات المعرض لقاءات فكرية، وندوات أدبية، وأمسيات شعرية، والعديد من الفعاليات الثقافية والفنية وأنشطة الطفل، التي تنظمها الهيئة، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة في دمنهور، وهيئة قصور الثقافة، لتعزيز التعاون الثقافي بين المؤسسات.