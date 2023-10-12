صور.. جامعة المنيا تفوز بالمركز الثاني في مسابقة تطوير الحرف اليدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، عن فوز الجامعة بالمركز الثاني في مسابقة تطوير الحرف اليدوية، لتطوير التكتلات الإنتاجية في قرية ميت كنانة بمحافظة القليوبية.

يأتي ذلك ضمن مسابقة جهاز تنمية المشروعات لدعم وتطوير الحرف اليدوية، لاختيار أفضل فريق على مستوى الجمهورية، لتصوير صناعة المنتجات القائمة على حطب الحناء، بهدف دعم وتطوير الصناعات الحرفية من خلال منتجات تحمل قيم فنية وثقافية صنعت بأيدي مصرية ولها تنافسية بسوق العمل.

وأوضح فرحات أن الجامعة شاركت في المسابقة، من خلال مركز التدريب على الحرف والصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، باختيار فريق طلابي من 4 كليات هي: التربية الفنية والفنون الجميلة والسياحة والفنادق والتربية النوعية، لتحقيق دورها المجتمعي والذي تمثل في مشاركة الطلاب وهيئة الإشراف مع أحد ورش الحرفية في تحقيق تطوير للحرفة والحفاظ على هويتها المصرية.

وأشاد رئيس الجامعة بالتعاون المتميز بين أعضاء الفريق الفائز الذين نجحوا في ابتكار أساليب مبتكرة وفعالة لتطوير أحد الحرف التقليدية، والتي قدمت حلولاً ابتكارية لتوظيف بعض الخامات المضافة إلى حطب الحناء، لتضفي المزيد من القيم الجمالية للمنتج.

من جانبها أكدت الدكتورة أمل محمد أبو زيد، عميد كلية التربية الفنية، والمدير التنفيذي لمركز التدريب على الحرف والصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والمشرف الرئيس على الفريق، أن المشروع تم تنفيذه تحت إشراف جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية والسفارة الهولندية بمصر.

ولفتت إلى أن الفريق المشارك ضم: الدكتورة إيثار جابر عبد الرحمن مدرس مساعد بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية الفنية مشرفاُ، والطالبتان أمنة أحمد، ومروة منتصر بالفرقة الخامسة بكلية التربية الفنية، وجميعهن شاركن في تنفيذ التصميمات لحطب الحناء والخامات المضافة، والطالبة داليا جمال بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة وشاركت في التصميم للمنتجات، والطالب مودي سامح، بكلية السياحة والفنادق وشارك في أعمال التسويق، والطالب علي شقراني بكلية التربية النوعية، والذي شارك بتصميم الموقع الخاص بالمشروع والدعاية له، كما شاركت ورشة حطب الحناء للحاج إسلام أحمد حبيب، في تنفيذ التصميمات والتطوير للحرفة.