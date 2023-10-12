غدًا.. 19 مرشحًا يتنافسون في انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء بالقليوبية، برئاسة الدكتور أحمد أنور كمال، أمين صندوق النقابة بالقليوبية، ورئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية، انتهاء تجهيز لجنة التصويت في الانتخابات التي تجرى غدا الجمعة 13 أكتوبر في المقر الانتخابي بنادي نقابة المحامين بمدينة بنها.

أوضح رئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية، أن المنافسات في انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية تجري بين 19 مرشحًا، بينهم 4 على مقعد النقيب و9 مرشحين فوق السن و6 مرشحين تحت السن حيث يجري فتح باب الاقتراع من الـ 9صباحًا حتى الـ 5 مساءا تحت إشراف قضائي كامل.

أشار رئيس لجنة انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية، أنه يجب على الطبيب الذي له حق التصويت أن يكون مسددًا للاشتراكات حتى عام 2022، ومتاح تسديد الاشتراكات طوال يوم الانتخابات، مشيرًا إلى أن التصويت يشمل التجديد النصفي لنقابة أطباء مصر ونقابة أطباء القليوبية وتقام الانتخابات على مستوى الجمهورية في التوقيت ذاته.

أوضح رئيس لجنة الانتخابات أن مرشحي الانتخابات كالتالي:

- على مقعد النقيب لفرع القليوبية الأطباء

حمدي الجزار

عبد اللطيف البلشي

علاء جودة

محمد غريب

- الأطباء المرشحون على مقعد نقابة القليوبية أكثر من 15 سنة

أحمد العيوطي

أحمد سعيد عثمان

السيد عبد الستار

رجب فتوح هريدى عماد تبع

فوزى عبد الله

محمد عجلان محمد کمال

مصطفى العزب

- الأطباء المرشحون على مقعد نقابة القليوبية اقل من 15 سنة

إبراهيم الغريب

أسماء بيان

أميرة الجمال

فاتن سلامة

هشام سعید محمد

يسرى زكريا