اتحاد العمال ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشد لدعم الرئيس السيسي فى انتخابات الرئاسة

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القاهرة - سامية سيد - نظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، مؤتمرا جماهيريا عماليا حاشدا لقيادات وكوادر التنظيم النقابي لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في انتخابات الرئاسة 2024 وذلك بالصالة المغطاة بنادى مدينة نصر بالقاهرة.

بحضور المجلس التنفيذى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورؤساء واعضاء اللجان النقابية، والنقابات العامة بالجمهورية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والرياضيين.

وبدأ المؤتمر الجماهيري العمالي الحاشد بالسلام الجمهوري، ثم فيلم عن بعض إنجازات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية في كافة المجالات ومناحي الحياة التي تعلن بداية الجمهورية الجديدة.

وقال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إننا هنا اليوم لنقف سوياً داعمين ومؤيدين بكل حب و ود ترشيح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة وذلك عن قناعة راسخة بأن السيد الرئيس هو الأجدر والأكفأ لقيادة بلادنا خلال المرحلة القادمة نظراً لم تتطلبه تلك المرحلة من حنكة وخبرة سياسية وقدرة على التعامل مع ما يشهده عالمنا اليوم من تحولات وتغيرات غير مسبوقة، في ظل مؤامرات لا تتوقف ويتم تدبيرها لزعزعة استقرار الدول تحقيقاً لصالح وأهداف أولئك المتآمرين مما يتطلب الوعي اللازم بها لمواجهتها والقدرة على التعامل معها.

واكد رئيس عمال مصر، إن بناء الدولة لا يتم بين ساعة وضحاها بل يتطلب الوقت والجهد والصبر والتخطيط، وأن يكون دائماً ليدنا الأمل في مستقبل أفضل وواعد لنا وللأجيال القادمة، وألا نفقد هذا الأمل أبداً مهما كانت الضغوط والتحديات... وهذا هو أملنا وثقتنا بأن مصر تسير في طريقها بعزم وإرادة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي نحو مستقبل مشرق وجمهورية جديدة حديثة أساسها العلم والعدل ومحورها الإنسان.

وتابع جبران، لقد شهدت بلادنا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد الإنجازات غير المسبوقة والمشروعات القومية العملاقة التي وفرت مئات الآلاف من فرص العمل لأبناء شعب مصر العظيم مثل مشروع قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع الدلتا الجديدة الذي يعد أحد المشروعات الزراعية العملاقة في الصحراء الغربية الذي سوف يضيف ۲٫۸ مليون فدان إلى مساحة الأراضي الزراعية في مصر، علاوة على عشرات المشروعات والمبادرات الأخرى، مثل مباردة 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي ومبادرة حياة كريمة التي ساهمت بشكل كبير وفعال في الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسر الأكثر احتياجاً وخاصة في الريف والمناطق العشوائية.

وخاطب رئيس عمال مصر، الرئيس، قائلا: سر على بركة الله ونحن خلفك داعمين، وفي قيادتك وقدرتك واثقفين واصنع المزيد والمزيد اصنع التاريخ وواصل المسيرة لتعيد لها مجدها فهي تستحق وأنتم أهلاً لها.

وقال المهندس عبد المنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد عمال ومصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بصناعة البناء والأخشاب إن استجابة الرئيس وإعلان ترشحه، تأتى تقديرا منه للمواطنين الواثقين في قدرته على العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان، والمضي قدما في مسيرة الإنجازات وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات، عمال مصر، إن مؤتمر اليوم جاء لتأكيد ودعم الرئيس في مواصلة مسيرة العطاء التى بدأها، والإنجازات التى تحققت فى مصر على مدار 10 سنوات سابقة فى جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتى قادها الرئيس السيسي منذ توليه مسئولية البلاد فى ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر.

وقال مجدى البدوى، نعم لتأييد ترشح الرئيس السيسى ودعمه، لاستكمال إنجازاته على أرض الواقع، لافتا إلى أنه الأنسب والاصلح لهذا الوطن، وخاصة أنه نجح في وقت صعب أن يحمى البلد من انفاق مظلمة وقع فيها دول عربية أخرى مرت بنفس الظروف التي كانت فيها مصر.

وقالت النائبة ولاء التمامي عضو مجلس النواب، أن مصر دولة عظيمة وتحتاج لقائد مثل الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعمال مصر لديهم إيمان قوى بأهمية الوطن.

وأعلن مؤتمر عمال مصر عن وقوف اتحاد العمال بجميع كوادره وإمكانياته خلف القيادة السياسية قلبا وقالبا بما تملكه من وقت وجهد لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.







































































































































































































