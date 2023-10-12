كشفت معلق الشؤون العسكرية في القناة 13 الإسرائيلية ألون بن ديفيد، أنّ "الأميركيين قالوا للإسرائيليين اتركوا لبنان، نحن هنا، انتم ركزوا على غزة، ونحن نمنحكم الدعم، ونحن نهتم بحزب الله".

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 13 الإسرائيلية: الأميركيون قالوا للإسرائيليين ركزوا على غزّة ونحن نهتم بحزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.