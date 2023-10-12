ترامب وصف وزير الدفاع الإسرائيلي بـ"الغبي": حزب الله ذكي جدًا

هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وفي مؤتمر لمؤيدين له في فلوريدا، ذكر انّ "نتانياهو مخيب للآمال وغالانت غبي".

وأشار إلى أنّ "نتانياهو لم يكن مستعدًا وإسرائيل لم تكن مستعدة"، في إشارة إلى الفشل الاستخباراتي الذي أدى إلى الهجوم الذي نفذته حركة "حماس" على مستوطنات غلاف غزة.

وذكر في إشارة إلى الفشل الاستخباري الإسرائيلي: "عندما نتحدث عن المخابرات، يجب أن يكونوا منظمين للغاية لأنهم يقاتلون قوة كبيرة جدًا، ربما في إيران، لكن هذا شيء لم يكن لديهم".

وأشار ترامب إلى أنه "سمع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يقول: نأمل ألا يهاجم حزب الله من الشمال، فهذه نقطة الضعف".

ووصف غالانت بأنه "غبي" بقوله: "حزب الله ذكي جدًا، ولديهم (إسرائيل) وزير دفاع يقول: أتمنى ألا يهاجمنا حزب الله من الشمال، من سمع عن غبي يقول مثل هذا الكلام؟".