"المنار": لا صواريخ على المطلة والانفجارات التي سمعت سببها سقوط صواريخ باتريوت فوق الخيام

أفاد مراسل "المنار"، بأنّه "لا صواريخ على مستعمرة المطلة"، موضحًا أنّ "الإنفجارات التي سمع دويها ناتجة عن إنفجار 3 صواريخ باتريوت فوق الأراضي اللبنانية من سهل الخيام- مرجعيون مقابل المستعمرة سبقها انطلاق صفارات الإنذار".

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