أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، عدم الانضمام إلى حكومة الطوارئ المشكّلة لإدارة الحرب مع حركة "حماس"، حيث أشار إلى "أننا لن ننضم إلى الحكومة لأنه يتم إنشاء هيكل هنا لن يكون قادرًا على العمل. لن يؤدي ذلك إلا إلى زيادة الفوضى. ليس لدي شك في أن نوايا غانتس وآيزنكوت جيدة - لكن هذا خطأ في حكم".

كانت هذه تفاصيل خبر لابيد أعلن عدم المشاركة في حكومة الطوارئ الإسرائيلية: لن تؤدي إلا لزيادة الفوضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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