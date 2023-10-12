ميقاتي دان الأفعال الإسرائيلية في غزة: لبنان في عين العاصفة ونحث القوى الفاعلة على ضبط النفس

أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنّ "أسباب المعركة في غزة معروفة وهي غياب الحل العادل للقضية الفلسطيني".

ولفت إلى أنّ "التعدي المتكرر على المقدسات الإسلامية والمسيحية أجج المشاعر، ونحن جميعًا معنيون بما يجري هناك ولا يمكن أن نكون إلا إلى جانب الحق والعدالة"، معلنًا أنّ "مجلس الوزراء يدين بشدّة الأفعال الجرمية الذي يقترفها العدو الصهيوني في غزة ونؤكد التضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله".

وأشار ميقاتي إلى أنّ "لبنان يشدد في هذه المرحلة على دور الجيش في حماية الأمن والاستقرار، مع التأكيد أن قضية فلسطين هي قضية عادلة".

ورأى أنّ "لبنان في عين العاصفة فما يجري على حدودنا الجنوبية يثير لدينا القلق العميق والاستنكار لأن مجمل الحوادث التي تجري على طول الخط الأزرق نتيجة للاستفزازات الاسرائيلية والخرق الاسرائيلي الدائم للقرار 1701"، مشيرًا إلى "أننا على تنسيق دائم مع كافة القوى السياسية الفاعلة في لبنان ونحثها على ضبط النفس".

وأعلن أنّ "وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب سيزور سوريا في 23 الحالي مع الوفد المرافق، ونأمل أن يتفهم كل الافرقاء الوضع الدقيق الذي يمر به لبنان والمقاطعة لا تجدي نفعًا"، كاشفًا "أنني طلبت من بوحبيب تقديم شكوى عاجلة الى مجلس الأمن الدولي ضد اسرائيل على خلفية اعتداءاتها المتكررة ضد لبنان".