بوحبيب لنظيره النمساوي: نخشى من حرب إقليمية طاحنة في حال عدم وقف التصعيد الإسرائيلي في غزة

عاد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب إلى بيروت، بعد انتهاء مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي في دورته غير العادية التي عقدت في القاهرة للبحث في العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وأجرى، على هامش الاجتماع، مشاورات واجتماعات جانبية مع كل من وزراء خارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود، الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، الجزائر السيد أحمد عطاف، المغرب السيد ناصر بوريطة، فلسطين الدكتور رياض المالكي، واليمن احمد عوض بن مبارك.

كما سبق واجتمع بوزير خارجية سوريا الدكتور فيصل المقداد.

وتلقى اتصالا هاتفيا، بعد ظهر اليوم، من وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرغ تم التداول فيه في التطورات الأخيرة في المنطقة، حيث أبدى بوحبيب "خشيته من حرب إقليمية طاحنة في حال عدم وقف التصعيد الاسرائيلي في غزة".