أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أن "دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات أوقفت المواطن (م.م.) المطلوب بجرائم تعاطي المخدرات وتأليف عصابة لترويجها، وإطلاق النار باتجاه عنصر أمني وإصابة عدد من المواطنين، إضافة إلى ارتكاب أعمال احتيال، وضُبطت في حوزته كمية كبيرة من المخدرات ومبلغ مالي".
كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة حي السلم المواطن (ح.و.) المطلوب بجرم تعاطي المخدرات وإطلاق النار بتواريخ مختلفة، والسوريَّين (أ.ك.) و(م.ع.) المطلوبَين بجرائم تعاطي المخدرات وترويجها وإطلاق النار، وضُبطت في حوزتهما كمية من المخدرات. كما دهمت الدورية منازل الموقوفين وضبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر ومبلغًا ماليًّا.
وأكدت المديرية، أن "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف مطلوبين في منطقتَي صحراء الشويفات وحي السلم لارتكابهم جرائم مختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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