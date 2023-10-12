ابي المنى أكّد خلال لقائه السفير البابوي ضرورة التضامن الداخلي في لبنان لمواجهة أيّة احتمالات ممكنة

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى، في دار الطائفة في بيروت، السفير البابوي في لبنان باولو بورجيا وجرى البحث باوضاع المنطقة والبلاد.

وقد أعرب بورجيا خلال اللقاء عن "قلقه البالغ حيال ما يجري في فلسطين وامكانية تأثير ذلك على لبنان، الذي هو بحاجة ماسة إلى سلام وأمن و استقرار لكي يستطيع ان يتغلب على التحديات التي تواجهه. ولا سيما الازمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".

وشدد على "أننا نؤكد مع شيخ العقل على أهمية الالتزام سوياً بالعمل من اجل السلام وخير البلاد وشعبها".

بدوره أكّد شيخ العقل "ضرورة التضامن الداخلي لمواجهة اية احتمالات ممكنة، بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة متماسكة ومعالجة قضية النزوح السوري والازمة الاقتصادية والمعيشية"، وحضّ على "وقف دوامة العنف وقتل الابرياء والتدمير العشوائي اللذين ترتكبهم آلة الحرب الاسرائيلية في فلسطين بلا هوادة"، وداعياً "المجتمع الدولي الى التحرك لإحقاق الحق ووقف العدوان وإحلال السلام في المنطقة".

إلى ذلك، التقى ابي المنى وفدا من "اللقاء الشبابي اللبناني الفلسطيني" برئاسة احمد عبد الله الشاويش الذي اكد أن "الزيارة هي تقديرية له ولشكره على مواقفه حيال الشعب الفلسطيني وتضامنه معه في المحنة التي تمر عليه وحرب الابادة التي يتعرض لها شعبنا تحديدا في قطاع غزة"، وقدّم الوفد لسماحة الشيخ ابي المنى الكوفية الفلسطينية ودرعا وشهادة تقديريتين.