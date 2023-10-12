أبو عبيدة: "طوفان الأقصى" مستمرة وأقول لأسرانا إن ما لدينا من أوراق سيكون ثمنا لحريتكم

أشار الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" ابو عبيدة، الى أن "معركتنا الحالية ابتدأت من حيث انتهت عملية سيف القدس التي وحدت الساحات الفلسطينية".

وأكد أبو عبيدة، أن "المعركة يجب أن يكون عنوانها الأقصى والقدس وأدخلنا فيها ملف الأسرى، ووتيرة التنسيق مع محور المقاومة ازدادت وتطورت في ما يتعلق بمستقبل الصراع مع العدو".

وذكر أن "معركة طوفان الأقصى بدأت انطلاقا من تحليل منطقة العمليات مثل الأرض والطقس وتأثيرهما"، مضيفاً "عملية طوفان الأقصى اشتملت على إطلاق 3500 صاروخ وقذيفة مدفعية استهدفت فرقة غزة".

وتابع أبو عبيدة "عملية طوفان الأقصى مستمرة، وأقول لأسرانا إن ما لدينا من أوراق سيكون ثمنا لحريتكم".