الصليب الأحمر «كارثة جديدة» تضرب غزة خلال ساعات

الشارقة - اميمة ياسر - قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الخميس إن قطاع غزة المحاصر لا يزال لديه بعض الوقود لتشغيل مولدات بما يشمل تلك الموجودة في المستشفيات لكنه قد ينفد خلال ساعات قليلة.

وقال مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط فابريزيو كاربوني للصحفيين "ما نفهمه أنه لا يزال هناك وقود لكن على الأرجح لبضع ساعات لتعمل به المولدات بما في ذلك تلك الموجودة بالمستشفيات".

وتفرض إسرائيل حصارا مطبقا على قطاع غزة في إطار ردودها على هجوم مباغت وواسع النطاق شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم السبت، كما تشن أعنف ضربات جوية وقصف على الإطلاق في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الممتد منذ 75 عاما. ويقطن القطاع الساحلي الضيق زهاء 2.3 مليون نسمة.

وقال كاربوني إن من الضروري السماح بتوزيع المساعدات الإنسانية الموجودة داخل القطاع بالفعل بأمان، مشيرا إلى أن الإمدادات المتناقصة بشدة داخل القطاع لا يمكنها تلبية احتياجات المدنيين لفترة طويلة.

وتابع قائلا "هناك إمدادات في غزة، وقود وكلور ومساعدات طبية. لدينا بعض مخزونات المساعدات ونرغب في توزيعها".

وأضاف "بالإمدادات التي لدينا داخل قطاع غزة، لن نتمكن من دعم المدنيين لفترة طويلة. لذلك نحتاج لأن نتمكن من جلب إمدادات إلى غزة".