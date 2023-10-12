«للحفاظ على السلام والاستقرار بالشرق الأوسط» .. الأمم المتحدة: نشر 10 آلاف جندي من 49 دولة

الشارقة - اميمة ياسر - قال أندريا تيننتي المتحدث باسم قوات حفظ السلام في جنوب لبنان، اليوم الخميس، إن أولويتنا القصوى تهدئة الوضع بين جميع الأطراف ونشر قواتنا بالكامل لمراقبة الخط الأزرق.

وأضاف "تيننتي"، في لقاء خاص مع أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من لبنان، أن "اليونيفيل" يعمل بشكل وثيق مع الطرفين، منع أي تصعيد والحفاظ على السلام والاستقرار بالمنطقة، مضيفًا أنه تم في الوقت الحالي نشر قواتنا بالكامل في المناطق كافة، ولدينا 10 آلاف جندي من 49 دولة.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن نستخدم القوة إلا في الدفاع عن النفس، ونركز اهتمامنا على أي انتهاكات للخط الأزرق ويتم إرسال تقارير بها إلى مجلس الأمن.

وتابع: "نحرص على استمرار الحوار الثلاثي، ولا يمكن إرسال دوريات إلا بالتنسيق مع الجيش اللبناني".