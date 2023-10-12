ممر المساعدات الإنسانية لأهالى غزة .. مطار العريش يستقبل أول طائرة مساعدات

الشارقة - اميمة ياسر - تستمر الجهود المصرية والتي بدأت منذ إعلان المقاومة الفلسطينية إطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في دعم فلسطين وتقديم يد العون للمواطنين الذين لا يزالون تحت قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي خلف أكثر من ألف شهيد بقطاع غزة والعشرات بالضفة الغربية، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

دعوة مصرية لإرسال المساعدات لغزة

دعت مصر، اليوم الخميس، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفًا عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي، الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.

وأكدت مصر -في بيان صادر عن وزارة الخارجية- أن المسؤولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.

السيسي يؤكد ضرورة المساعدات الإنسانية لغزة

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، اليوم الخميس، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ضرورة ضمان انتظام الخدمات والمساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان "توافق الجانبان على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الرامية لخفض التوتر وحماية المدنيين من الجانبين ومنع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية".

كما أكد السيسي ضرورة ضمان انتظام الخدمات والمساعدات الإنسانية والإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مع التشديد على أهمية الدفع نحو التعامل مع الأسباب الجذرية للأزمة، والسعي إزاء إيجاد الأفق السياسي الملائم للوصول إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية وفقًا للمرجعيات الدولية المعتمدة.

نفي مزاعم إغلاق ممر رفح

وأكدت مصر، وبخلاف ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة لا تمت للواقع بصلة، أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة، إلا أن تعرض مرافقه الأساسية على الجانب الفلسطيني للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعي.

وطالبت مصر، إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر كي تنجح جهود الترميم والإصلاح بشكل يؤهله للعمل كمعبر وشريان للحياة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

قافلة مساعدات مصرية

وشدد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحفي، الخميس، على أن القاهرة ستبذل كل الجهد لمنع اتساع التصعيد في الصراع القائم، مضيفًا أن استهداف المدنيين في غزة أمر غير مقبول، ومشيرًا إلى ضرورة مراعاة الطبيعة الخاصة لكثافة السكان في القطاع.

وكان الرئيس المصري وجه، أمس الأربعاء، تعليمات بإطلاق قافلة مساعدات إنسانية لغزة، وأعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنه يستعد لإرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية كما تضم قافلة أطباء من جميع التخصصات، وأدوية وأجهزة طبية لدعم الفلسطينيين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

أول طائرة مساعدات

وأرسل الأردن، اليوم الخميس، أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى الأهالي في قطاع غزة، وأوضح بيان صادر عن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، أن الطائرة تحمل مواد طبية وأدوية، حيث ستتجه الطائرة وبالتنسيق مع السلطات المصرية إلى مصر، ومن ثم عبر معبر رفح إلى قطاع غزة، لتسليمها للجهات الطبية العاملة في القطاع، وذلك حسب الاحتياجات الأساسية والعاجلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية ومدّها بها لضمان استمرارية تقديم العلاجات والإسعافات ضمن الظروف التي يمر بها القطاع، حسبما ذكرت وكالة "بترا".

وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، إنه ومنذ صدور التوجيهات الملكية، بدأت الهيئة باتخاذ الإجراءات لتجهيز أولى الإمدادات الطبية العاجلة لقطاع غزة، وتأمين المستشفيات والجهات العاملة في هذا المجال بمواد طبية وأدوية للوقوف بجانب الأهل في غزة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية وسلاح الجو والشركاء من القطاع الطبي.

دعوة أممية لتوفير المساعدات الصحية في غزة

ودعت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، لتأمين الوصول إلى المساعدات الصحية والإنسانية وإنهاء الأعمال العدائية. وقالت المنظمة في بيان لها، إن المستشفيات في قطاع غزة تعمل بمولدات احتياطية، ومن المرجح أن ينفد الوقود لديها خلال الأيام المقبلة، مضيفةً أنها استنفدت الإمدادات التي خزنتها المنظمة مسبقًا قبل التصعيد، ومشيرة إلى أن الاستجابة الصحية تعتمد الآن على توصيل جديد للإمدادات والوقود إلى مرافق الرعاية الصحية في أسرع وقت ممكن".

وفي السياق ذاته، كان التقى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق هذا الأسبوع، والذي أكد على ضرورة حماية هذه الممرات الإنسانية ومشيرًا إلى عزم مصر على تسهيل إيصال الإمدادات الصحية والإنسانية الأخرى من المنظمة إلى غزة عبر معبر رفح.