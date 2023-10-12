شكرا لقرائتكم خبر عن عباس: نرفض قتل المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، إنه يرفض قتل المدنيين من طرفي الصراع أو إساءة معاملتهم، لأنه ينتهك الأخلاق والدين والقانون الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن عباس قوله خلال لقائه بالعاهل الأردني الملك عبد الله: «نؤكد سياسة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، والتي تنبذ العنف وتتمسك بالشرعية الدولية والمقاومة الشعبية السلمية، والعمل السياسي طريقاً لتحقيق أهدافنا الوطنية في الحرية والاستقلال، وصولاً لتجسيد استقلال دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967».