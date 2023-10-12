شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكي: لم يكن لدينا «مؤشرات» مسبقة على هجوم حماس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - (أ ف ب)

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بروكسل، الخميس، إن الولايات المتحدة لم يكن لديها أي مؤشرات، إلى أن «حماس» كانت تُجري استعدادات للهجوم على إسرائيل.

وقال في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) «لو كانت لدينا مثل هذه المؤشرات لتبادلناها مع إسرائيل، لكن على حدّ علمي لم نرَ شيئاً من هذا القبيل».

وأضاف أن الولايات المتحدة لم تضع أي شروط لاستخدام مساعداتها العسكرية من قبل إسرائيل، التي ردّت بغارات واسعة على الهجوم الذي شنّته حركة «حماس».

وقال الوزير الأمريكي «لم نضع أي شروط لاستخدام معدّاتنا. هذا جيش محترف تقوده قيادة محترفة. نأمل ونتوقع أن يقوموا بالأشياء بشكل صحيح خلال تنفيذ حملتهم».