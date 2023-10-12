شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: نشعر بقلق عميق إزاء تصاعد النزاع بين إسرائيل و«حماس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - (أ ف ب)

أعربت الصين عن «قلقها العميق» إزاء تصاعد النزاع بين إسرائيل و«حماس»، وذلك خلال محادثة هاتفية بين أحد دبلوماسييها ومسؤول إسرائيلي الخميس، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.

ووفق بيان صادر عن بكين، قال المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط تشاي جون للمسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية رافائيل هارباز، إن «الصين تشعر بقلق عميق إزاء تصاعد التوترات والعنف بين إسرائيل وفلسطين، وتشعر بالحزن إزاء سقوط ضحايا من المدنيين بسبب الصراع».

وأشار تشاي الى أن بكين تدين «الضرر اللاحق بالمدنيين الأبرياء، وتدعو إلى وقف إطلاق النار، وإنهاء العنف في أقرب وقت ممكن، فضلاً عن استئناف محادثات السلام على أساس حلّ الدولتين لتعزيز ثقة الشعب على الجانبين في تحقيق السلام».

وأضاف أن «الصين ليس لديها مصالح خاصة في القضية الفلسطينية، وتقف دائماً إلى جانب السلام والإنصاف والعدالة».

وتابع «تأمل الصين بأمانة أن تتمكّن إسرائيل وفلسطين من التعايش السلمي، وترغب في العمل مع المجتمع الدولي لتعزيز محادثات السلام وتهيئة الظروف لتحقيق السلام».

وأعلنت بكين الخميس، أن ثلاثة من مواطنيها قُتلوا في الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس»، في حين «لا يمكن الاتصال» باثنين آخرين، وأصيب آخرون بجروح.

وفي اتصال منفصل مع مسؤولة فلسطينية الأربعاء، أكد تشاي أن «الصين تشعر بحزن عميق إزاء تصاعد النزاع الحالي... وتشعر بقلق عميق إزاء التدهور الخطير في الوضع الأمني والإنساني في فلسطين»، وفق بيان نشرته وزارة الخارجية الصينية.

وقال إن «الأولوية القصوى هي وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين»، وفق البيان.