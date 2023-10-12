شكرا لقرائتكم خبر عن ستولتنبرغ: تركيا «ملتزمة» المصادقة على اتفاق انضمام السويد إلى الناتو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - (أ ف ب)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الخميس، إن تركيا أكدت لحلفائها أنها لا تزال ملتزمة اتفاق المصادقة على انضمام السويد إلى التحالف العسكري.

وتواجه أنقرة ضغوطاً متزايدة من نظرائها في الناتو من أجل الموافقة على طلب ستوكهولم للانضمام إلى التحالف، بعد أكثر من عام من التأخير.

وتركيا والمجر هما الدولتان الوحيدتان في الناتو اللتان لم تصادقا بعد على عضوية السويد في التحالف، بعدما تخلت ستوكهولم عن سياسة عدم الانحياز عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

ووافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال قمة الحلف الأطلسي، في فيلنيوس في تموز/يوليو الماضي على تقديم المصادقة على انضمام السويد إلى برلمانه. لكن لم يحدث أي تطوّر منذ عاد النواب الأتراك إلى الاجتماع في بداية تشرين الأول/أكتوبر.

وقال ستولتنبرغ بعد اجتماع لوزراء دفاع الناتو: «إن وزير الدفاع التركي أكّد أن تركيا ملتزمة اتفاق فيلنيوس بشأن استكمال عملية انضمام السويد إلى التحالف».

وأضاف: «الآن، أتوقع أن تقدم الحكومة التركية بروتوكول الانضمام إلى مجلس الأمة الكبير (البرلمان التركي)، وأن تعمل معه لضمان المصادقة السريعة عليه».