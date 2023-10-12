شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل: ستة مليارات دولار لغطاء تأميني لشركات الطيران ضد مخاطر الحرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس - (رويترز)

قالت وزارة المالية الإسرائيلية، الخميس، إن اللجنة المالية في البرلمان، وافقت على خطة لتقديم ضمان حكومي بستة مليارات دولار، لتغطية التأمين ضد مخاطر الحرب لشركات الطيران الإسرائيلية.

وسيمنح إطار الضمان شركات الطيران الإسرائيلية وثائق تأمين ضد مخاطر الحرب، وبالتالي ضمان استمرارية العمليات الجوية في إسرائيل.

وتسيّر شركة طيران العال الإسرائيلية رحلات، السبت، في مخالفة لسياسة تتبعها منذ أكثر من 40 عاماً، بعدم تسيير أي رحلات في يوم العطلة اليهودية، لتعيد جنود احتياط من كل أنحاء العالم للمشاركة في الخدمة مع الجيش الإسرائيلي في مواجهة حركة «حماس».

ولم تسيّر «العال» رحلات يوم سبت منذ عام 1982، لكنها تلقت إذناً من حاخامات، قالوا إن إنقاذ الأرواح في تلك الحالة يتجاوز التعاليم الدينية الأخرى.

وقالت «العال»، إنها ستسيّر رحلة من نيويورك، واثنتين من بانكوك، ورحلة من مدريد، لجمع جنود احتياط تلقوا أوامر استدعاء، إضافة إلى أعضاء آخرين في قوات الأمن، وفي فرق إنقاذ طبية.

وقالت شركة الطيران، إن الرحلات ستكون مجانية للجنود ومدفوعة الثمن من «العال» ومن مؤسسات مالية كبرى في الولايات المتحدة. واستدعت إسرائيل نحو 360 ألف جندي احتياط للانضمام للقتال.

وأوقفت أغلب خطوط الطيران الدولية الرحلات، من وإلى تل أبيب، ما تسبب في وجود إسرائيليين عالقين في الخارج، بعد سفرهم في عطلة يهودية، الأسبوع الماضي.