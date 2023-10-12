شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: سأزور الإمارات والسعودية ومصر لبحث الحرب في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تل أبيب - (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، إنه سيزور الإمارات و السعودية ومصر، في إطار جولة لبحث الأوضاع في إسرائيل وقطاع غزة.

وأعلن بلينكن هذه الخطوات خلال مؤتمر صحفي في تلّ أبيب. وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في وقت سابق أنّه سيزور الأردن وقطر الجمعة.

وأكد بلينكن، الخميس، أنه بحث مع إسرائيل «الاحتياجات الإنسانية» لقطاع غزة، مجدداً دعم حق إسرائيل في الرد على هجوم حركة «حماس».

وقال بلينكن للصحفيين في تل أبيب بعد لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومسؤولين آخرين «ناقشنا سبل تلبية الاحتياجات الإنسانية للأشخاص الذين يعيشون في غزة لحمايتهم من الأذى، بينما تقوم إسرائيل بعملياتها الأمنية المشروعة للدفاع عن نفسها من الإرهاب ومحاولة ضمان ألا يتكرر ذلك مرة أخرى».

وتعهد وزير الخارجية الأمريكي بدعم الولايات المتحدة الدائم لإسرائيل، مؤكداً التطلعات المشروعة للفلسطينيين.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «الخميس» في تل أبيب، متوجهاً إلى المسؤولين الإسرائيليين: «قد تكونون أقوياء بما يكفي للدفاع عن أنفسكم، لكن طالما أن أمريكا موجودة، فلن تضطروا إلى ذلك أبداً، سنكون دائماً إلى جانبكم».

ووصل بلينكن، الخميس، إلى إسرائيل، في زيارة داعمة لها في حربها مع حركة «حماس» التي شنت السبت هجوماً مباغتاً على إسرائيل سقط خلاله أكثر من 1200 شخص، وفق الجيش الإسرائيلي.

وقال بلينكن إنه تم التأكد من وجود 25 أمريكياً على الأقل بين القتلى.

وفي وقت تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتقديم دعم كامل لإسرائيل دون الدعوة إلى ضبط النفس، ألمح بلينكن إلى الحاجة إلى تسوية سلمية في نهاية المطاف.

وأضاف وزير الخارجية: «على كل من يريد السلام والعدالة أن يدين الإرهاب الذي تمارسه «حماس»، نحن نعلم أنها لا تمثل الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة للعيش بمعايير متساوية من الأمن والحرية وفرص العدالة والكرامة».

وقال بلينكن: «أقف أمامكم ليس كوزير خارجية للولايات المتحدة فقط، وإنما كيهودي أيضاً... أقف أمامكم كزوج وأب لأطفال صغار».

ووعد بلينكن بأن إدارة بايدن والكونغرس الأمريكي، سيعملان معاً على تلبية الطلبات العسكرية لإسرائيل.

أما رئيس الوزراء نتنياهو، فأعرب عن تقديره للدعم الأمريكي. وقال إن «حماس» التي تحكم قطاع غزة يجب أن تعامل مثل تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأضاف: «مثلما تم سحق «داعش»، سيتم سحق «حماس».