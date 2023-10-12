شكرا لقرائتكم خبر عيادات سابا تفتتح فرعها الخامس في حي الصفا، ضمن خطتها التوسعية في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عيادات سابا عن افتتاح فرعها الخامس في جدة، والذي يقع في حي الصفا، ويقدم خدمات طبية متكاملة تشمل جميع التخصصات الطبية الرئيسية، بما في ذلك خدمات عيادات الأسنان والتجميل وفقدان الوزن.

بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وخدمات الأشعة التشخيصية، وخدمات المختبر.

وصرّح الأستاذ محمد سمير بحراوي، المدير التنفيذي لشركة سابا الطبية، قائلاً : "نهدف من التوسع أن نكون أقرب الى الأسر في حي الصفا، وأن نضمن لهم راحة البال من خلال تقديم خدمات طبية موثوقة و مريحة لجميع أفراد الأسرة." وأضاف "نؤكد على التزامنا بدعم مجتمعنا ليتمتع بحياة أكثر صحة وسعادة. "

تخدم عيادات سابا أكثر من 400 ألف مراجع سنوياً من خلال 5أفرع و أكثر من 116 طبيباً مؤهلاً في مختلف التخصصات الطبية، وتتمتع بثقة عالية من مراجعيها حيث حققت معدل رضا يتجاوز 92% في استطلاعات الرأي المستمرة مع مراجعيها.

تعمل عيادات سابا منذ عام 1983 تحت إدارة شركة سابا الطبية، وهي شركة سعودية مساهمة مغلقة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في مدينة جدة.