شكرا لقرائتكم خبر عن السويد تشهد أول إدانة بخطاب الكراهية بحق شاب حرق نسخة من القرآن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت السويد للمرة الأولى، إدانة بخطاب الكراهية بناء على تهمة مرتبطة بحرق نسخة من القرآن، بحق شاب يبلغ 27 عاما.

ويأتي الحكم بعد سلسلة من الأفعال التي تسببت في غضب عارم بالعالم الإسلامي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كما أثارت الأفعال نقاشا بشأن الخيارات القانونية لمنع الأشخاص من تدنيس القرآن على الملأ.

خطاب الكراهية

خلصت محكمة المقاطعة في لينكوبينج إلى أن الشاب المدان كان يحاول تهديد المسلمين عندما نشر مقطع فيديو لنفسه وهو يحرق نسخة من القرآن.

وأدين الشاب اليوم الخميس بـ"التحريض ضد مجموعة عرقية أو قومية"، وصدر بحقه حكما بالسجن مع وقف التنفيذ مما يعني خضوعه لفترة مراقبة تستمر عامين يواجه خلالها عقوبة مختلفة في حال حُكم عليه مجددا.