شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشباب المصرى: نثمن جهود القيادة السياسية فى دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر
وأكد ممدوح ، أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتجهيز المساعدات اللازمة لأهل فلسطين، قامت منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى ومن ضمنها مجلس الشباب المصري بعدة إجراءات على رأسها إعداد قوافل من المساعدات والإعانات، تجهيزًا لإرسالها إلى مطار العريش، بالإضافة لإطلاق حملة للتبرع من الدم، وخاصة من فئة الشباب التابع للمجلس وعشرات الآلاف من المتطوعين من أعضاء منظمات التحالف، استعدادًا لإرسالها كاسعافات عاجلة لإنقاذ حياة ضحايا الحرب على غزة.
وأشار رئيس مجلس الأمناء إلى أن دور مجلس الشباب لم ينته عند هذا الحد، بل أطلقنا حملة من خلال أعضائنا بالخارج، لنشر التوعية والتوضيح لدور مصر الذي تبذله حالياً في القضية الفلسطينية وأيضاً على مدار التاريخ بهدف حث مجلس الأمن ودول العالم المختلفة على التدخل لصون السلم ولأمن المواطنين العزل في غزة وفلسطين ، وأن على الجميع السعي للتهدئة وبدء المفاوضات لوقف تلك الحرب الضارية، حتى لا تتفاقم الأمور وخاصة أن إسرائيل الآن ترتكب الكثير من جرائم الحرب ضد الفلسطنين في قطاع غزة والتي يجب أن لا يقف العالم مكتوف الأيدي أمام هذه المذبحة الجماعية.
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