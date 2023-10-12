وفد التنسيقية يلتقى سفير فلسطين بالقاهرة لتقديم رسالة مؤازرة وتضامن مع الأشقاء

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القاهرة - سامية سيد - التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع السفير "دياب اللوح" سفير دولة فلسطين في القاهرة، وعدد من أعضاء السفارة، وذلك بمقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة، لتقديم رسالة مؤازرة وتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقدم وفد التنسيقية، خالص التعازي في شهداء فلسطين، الذين يسقطون يوميا، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعرب السفير الفلسطيني، عن كامل ترحيبه بزيارة وفد التنسيقية، مؤكدا على أن التنسيقية دائما ما تبادر في وقت الأزمات بمثل هذه اللقاءات، وأكد على أن الشعب المصري يدافع عن القضية الفلسطينية، منذ ١٩٤٨، كأنها قضيته، معربا عن خالص تقديره للقيادة السياسية المصرية في دعمها للشعب الفلسطيني.

وتناول الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات على الأرض وما يشهده القطاع من عدوان ومعاناة غير مسبوقة في ظل الحصار وعمليات القتل اليومية، وما على المجتمع الدولي وكافة الأطراف من مسئولية في هذا الشأن، وكذلك آخر الجهود المصرية على صعيد الاتصالات السياسية وفي العمل على توفير كافة أوجه الدعم والمساعدات.

وفي نهاية اللقاء؛ تم تسليم ميدالية التنسيقية للسفير الفلسطيني تقديراً له ولجهوده الحثيثة.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من طارق الخولي و محمد تيسير مطر، عضوا مجلس النواب عن التنسيقية، ونهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ولطفي سالمان ومنى قشطة، عضوا التنسيقية.