أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، في حديث لـ"الجديد"، على أنه "لا صحة للخبر الذي يتم تداوله عن عدم اكتشاف مكمن للغاز في البلوك رقم 9 ونحن بانتظار نتائج الفحوصات".

كانت هذه تفاصيل خبر فياض: لا صحة لما يتم تداوله عن عدم اكتشاف مكمن للغاز في البلوك 9 ونحن بانتظار نتائج الفحوصات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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