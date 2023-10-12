بلينكن أعلن أنه سيزور السعودية ومصر والإمارات: نعمل على ألا تكون هناك جهات أخرى ضد إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحفي من تل أبيب، أنّه سيزور السعودية ومصر والإمارات، في إطار جولة لبحث التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأكّد "أننا نعمل على ضمان ألا تكون هناك جبهة ثانية وثالثة ضد إسرائيل".