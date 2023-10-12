أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحفي من تل أبيب، أنّه سيزور السعودية ومصر والإمارات، في إطار جولة لبحث التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأكّد "أننا نعمل على ضمان ألا تكون هناك جبهة ثانية وثالثة ضد إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن أعلن أنه سيزور السعودية ومصر والإمارات: نعمل على ألا تكون هناك جهات أخرى ضد إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.