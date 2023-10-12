نتانياهو: الحرب يجب أن تنتهي بتصفية "حماس" وسنشهد أيامًا صعبة

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال كلمة ألقاها في الكنيست حول المعارك في غزة، على "أننا نقف جميعنا في معركتنا هذه ونوحد الصفوف من أجل تحقيق الانتصار"، معتبرًا "أننا سنشهد أياما صعبة ولكن لا يجب ألا نتنازل".

ولفت إلى "أننا نقف في هذه المعركة سويا بضمانات متبادلة، ونعانق من قلبنا الأسر التي فقدت أعزاءها"، مشيرًا إلى "أننا نتلقى مساعدات من خارج البلاد للتعرف على الجثث وتحديد هوية المفقودين".

وكشف "أنني سألتقي غدا بوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن وحصلنا على دعم أميركي كبير"، مشيرًا إلى أنّ "هذه حرب على البيت ويجب أن تنتهي بأمر واحد هو الانتصار وتصفية حماس".