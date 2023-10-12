"حماس" دعت الفلسطينيين في لبنان للمشاركة في النفير العام يوم غد الجمعة

أعلنت حركة "حماس"، في بيان، أنه "نصرة للمقاومة على أرض فلسطين ودعمًا لصمود أهلنا في غزة الصامدة أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم، حركة المقاومة الإسلامية - حماس تدعو شعبنا الفلسطيني في مخيمات لبنان وأهلنا في المدن والقرى اللبنانية للمشاركة في النفير العام يوم غد الجمعة "جمعة طوفان الأقصى" للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته، وحشد التأييد والدعم في مواجهة الجيش الإسرائيلي".

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