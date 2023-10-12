البيت الأبيض: بدءا من الغد سنقوم بتأمين رحلات جوية لإجلاء المواطنين الأميركيين من إسرائيل

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أنّه "بدءا من الغد سنقوم بتأمين رحلات طيران لإجلاء المواطنين الأميركيين الراغبين بمغادرة إسرائيل"، مشيرًا إلى أنّ "هناك محادثات مستمرة مع نظرائنا الإسرائيليين بشأن الحاجة إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية لغزة".

ولفت إلى أنّ "الرئيس الأميركي جو بايدن بحث مع فريق الأمن القومي إجراءات حماية اليهود والعرب والمسلمين في الولايات المتحدة".