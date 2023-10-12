صادق: "طوفان الاقصى" الدليل على أن المقاومة هي الخيار الوحيد لمواجهة الكيان الإسرائيلي

نظم النادي الحسيني في مدينة النبطية وقفة تضامنية شعبية، بدعوة من مفتي وامام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق، تأييدا لفلسطين.

ولفت صادق إلى أنّ "طوفان الأقصى" عملية "مدهشة تم اعدادها بإحكام يفوق التصور، الى جانب جرأة وبسالة المقاومين الأبطال، حكمة المقاومة وعزمها وسهرها وتخطيتها الدقيق المدروس، واستخدامها بمهارة فائقة علم التكنولوجيا الحديثة الذي بات يتفوق فيه الكثير من أجيالها الصاعدة، إنها عملية سيتكشف الكثير من تفاصيلها مع الأيام وتتوافر على دراستها الكليات العسكرية والأمنية في العالم لإستخلاص دروس أمينة ومبدعة منها دون شك".

وأشار إلى أنّ "عملية طوفان الاقصى وبحارته الماهرين قدمت الدليل الميداني القاطع أن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد المُجدي لمواجهة الكيان الإسرائيلي الفاسد، وخلاص أوطاننا من شروره التي أضنتها وارهقتها وأعاقت تقدمها وأراقت أنهارا من دماء ابنائها. إنها مدعوة بكل قواها وشرائحها الوطنية الحرة للدخول من بوابة هذا النصر الشامخ إلى مرحلة من الصراع هي المرحلة الاخيرة منه بإذنه تعالى عساه طوفان الأقصى فاتحة الفتح المبين، باسم الجنوب المظفّر بصمود شعبه ومقاومته، نشاطر أكاليل النصر جبين فلسطين الشامخ المطرز بدم النضال الفخور".